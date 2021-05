COVID-19 provoca mais uma morte. Há 289 casos novos

Dos 289 casos novos 134 foram encontrados na Praia. Óbito foi declarado em Santa Catarina.

O número de óbitos provocados poor COVID-19 subiu hoje para 253. Segundo o boletim epidemiológico a morte foi registada em Santa Catarina de Santiago.

Além desta morte as autoridades de saúde registaram mais 289 casos da doença, o que faz passar o número de casos activos para 2613, e 235 pessoas foram dadas como recuperadas.

A maioria dos casos foi diagnosticada na Praia. A capital contabilizou mais 134 casos e continua a ser o principal foco de infecção no país. Ao todo a capital tem 1128 casos activos.

Os restantes casos de hoje foram diagnosticados na Ribeira Grande de Santiago (2), São Domingos (1), Santa Catarina (11), São Salvador do Mundo (2), Tarrafal (3) e São Miguel (1). Em Santa Cruz foram diagnosticados sete casos e em São Lourenço dos Órgãos oito.

No Fogo foram encontrados 13 casos em São Filipe e 11 em Mosteiros. Na Brava há 15 casos novos e em Santo Antão 21 que se dividem por 3 casos na Ribeira Grande, dois no Paul e 16 no Porto Novo.

São Vicente há 37 novas infecções, cinco no Sal, quatro na Ribeira Brava, um no Tarrafal de São Nicolau, 10 na Boa Vista e 3 no Maio.

Ao todo foram analisadas 1492 amostras de que resultaram 289 casos novos o que dá uma taxa de positividade de 19,4%.

Cabo Verde, com esta actualização, passa a contar com 2613 casos activos em todo o país. O total de casos positivos desde que a doença foi diagnosticada pela primeira vez em Cabo Verde é de 28699 casos dos quais 25816 foram dados como recuperados