"Outros Bairros" leva infraestruturas e esperança aos bairros informais do Mindelo

O projecto "Outros Bairros", lançado pelo Governo cabo-verdiano, está a transformar a zona de Alto de Bomba, Mindelo, ilha de São Vicente, levando infraestruturas para esta zona periférica, dominada por assentamentos informais, devolvendo a esperança aos moradores.

Em declarações à Lusa, Erickson Fortes, técnico de arquitectura do projecto "Outros Bairros" explicou que inicialmente a população daquela zona manteve-se expectante, à espera de mais uma promessa política por concretizar. No entanto, com o tempo e iniciativas paralelas, conseguiram conquistar e aproximar a comunidade dos trabalhos.

Inicialmente, o objetivo era apenas a reabilitação de áreas de assentamentos informais, mas rapidamente foi possível recorrer a outras expressões sociais para mobilizar a comunidade.

“Aconteceu o projeto Kubaka, dedicado mais ao Hip-Hop, que resultou na gravação de um disco, fizemos um evento chamado Praça Nhô Jon, que era um ciclo de conversas em que abordávamos diversos assuntos com pessoas de vários pontos do mundo e há o projeto ‘Amdjer na Obra’, que surgiu a partir da aproximação das mulheres da zona de quererem participar na obra”, explicou Erickson Fortes.

“Outros Bairros” é um projeto do Governo, através do Ministério de Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação, que pretende intervir nos bairros informais de Cabo Verde, permitindo a sua transformação, através da reabilitação, revitalização e acessibilidades.

Além do Alto de Bomba, envolve trabalhos de reabilitação nos bairros de Canelona, Cova, Covada de Bruxa e Fernando Pó, em São Vicente, incluindo o calcetamento de vias até agora em terra batida, trabalho garantido por mulheres desses bairros.

Essas calceteiras foram formadas por outras mulheres de São Nicolau que se deslocaram a São Vicente para transmitir este conhecimento. Agora formadas e já a trabalhar no calcetamento da zona, preparam-se para criar uma associação e passar o conhecimento adiante, ministrando formações a outras mulheres destes bairros.

De acordo com Erickson Fortes, este tem sido um processo que, ao longo de dois anos, fez "devolver a esperança" aos moradores da zona: “Hoje a relação que a equipa tem com a comunidade é totalmente diferente. A proximidade é maior e isso possibilita a que os problemas que surgem, com o decorrer das obras, sejam resolvidos com a ajuda deles, uma vez que a metodologia que o projeto propõe é trabalhar a partir do que existe aqui”.

Alto de Bomba é um bairro de São Vicente, com uma das melhores vistas, principalmente à noite, para a cidade do Mindelo. Contudo, o bairro nasceu de forma informal, com a população a construir casas clandestinas, onde o ordenamento do território não foi tido em conta.

Por este motivo, as autoridades locais apontam a dificuldade inicial de fazer chegar saneamento, estradas e outras infraestruturas primordiais para o desenvolvimento do bairro, ultrapassadas com a pedagogia envolvida com o projeto “Outros Bairros”.