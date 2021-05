SINTAP diz que há “incongruências legais” no diploma sobre a regularização de precários da Administração Pública

O SINTAP considera que o diploma sobre a regularização de trabalhadores da Administração Pública com vínculo precário apresenta incongruências legais. Luís Fortes, secretário-permanente do Sindicado dos Trabalhadores da Função Pública (SINTAP) fala num instrumento que pode ser de difícil aplicação.

Posição expressa hoje, em conferência de imprensa, no final de um workshop realizado em São Vicente.

“Apesar da oportunidade de regularizar a situação precária de muitos trabalhadores que exercem ou exerciam funções permanentes na Administração Pública, o presente diploma, para além de trazer várias incongruências legais, pode ser na prática um instrumento de difícil aplicação e proporcionador de alguma injustiça em relação a prioridade, àqueles que há muitos anos se encontram numa situação laboral precária”, afirma.

“Questionamos, por exemplo, porque é que o decreto-lei nos remete à lei de bases da função pública, numa norma que não existe. Estamos a referir-nos ao vínculo por tempo indeterminado, ora, este tipo de vínculo não existe na lei de bases da função pública em vigor”, adverte.

O sindicalista questiona o tempo para a regularização dos precários.

“Porque é que no âmbito da regularização o tempo considerado para requerer a dita regulação é dos três anos anteriores à publicação do diploma e nas definições do vínculo precário consideram pessoas com doze meses de estágio. Perguntamos qual é a intenção de incluir nesta medida pessoas que se desvincularam da administração pública há mais de um ano. O que é que se pretende com a medida de incluir nestas medidas trabalhadores que estão a exercer funções em regime de comissão de gestão?”, questiona o sindicalista.

O sindicato anuncia a criação de uma comissão de avaliação para, juntamente com a tutela da Administração Pública e as autarquias, “trabalhar e acompanhar a implementação do diploma”.

O diploma sobre a regularização de trabalhadores da Administração Pública com vínculo precário foi publicado no Boletim Oficial de 14 de Abril e prevê regularizar a situação cerca de 4.000 agentes públicos que, segundo o executivo, vão passar a ter maior estabilidade profissional.