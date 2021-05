UNESCO apresenta o Programa Jovens Profissionais

Cabo Verde pode apresentar no máximo 15 candidaturas qualificadas para um total de 6 postos nos níveis P1 e P2, que são os níveis de entrada na referida organização, conforme avançou esta manhã, em conferência de imprensa, a Secretária Executiva da Comissão Nacional da UNESCO.

"Os seis postos seriam um de Analista Adjunto de Políticas de Educação para Paris França, um segundo para Assistente de Cooperação para Paris também, Gestor Adjunto de Recursos Humanos, também em Paris, Gestor Adjunto de Finanças e Administração em Paris, Especialista adjunto de Programa, para o programa de comunicação e informação, também para Paris, e por fim um Especialista Adjunto de Programa, para o Programa de Cultura em Dakar, Senegal", avança

Carla Palavra, Secretária Executiva da Comissão Nacional da UNESCO, diz que o processo de selecção para integrar as organizações internacionais da UNESCO é bastante competitivo e, por esta razão, uma preparação forte é fundamental.

''O processo é altamente competitivo. É um processo alargado a todo o mundo, por norma cerca de 900 candidatos, bastante competitivo, atrai um grande número de candidatos todos os anos. Por outro lado, os candidatos que conseguem serem absorvidos pela organização, que tem no seu mandato pilares como a educação, a cultura, as ciências, e a comunicação e a informação, que tem aqui um vasto leque de trabalho, têm a possibilidade de desenvolver uma carreira com alcance global, num ambiente multicultural, desafiante, e diversificado com pessoas de todo o mundo a trabalharem com os mesmos objectivos favorecendo uma construção de redes influentes tanto a nível global, mas também a nível local", explica.

O Programa de Jovens Profissionais (YYP) tem como objectivo reforçar a base de jovens profissionais internacionais, melhorando e diversificando a representação geográfica da UNESCO.

Este programa proporciona aos licenciados e aos jovens profissionais de Estados Membros não representados, e sub-representados, a oportunidade de se juntarem à UNESCO na fase inicial da sua carreira profissional.