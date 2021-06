Censo 2021 arranca hoje à noite com recolha de dados dos sem abrigo na Cidade da Praia

O V Recenseamento Geral da População e Habitação (RGPH 2021 ou Censo 2021) arranca hoje com a recolha de dados junto dos sem abrigo, na Cidade da Praia.

Segundo o presidente do Instituto Nacional de Estatística (INE), Osvaldo Borges, a partir de quarta-feira, 16, mais dois mil profissionais vão estar no terreno para recensear todas as pessoas que estiverem em Cabo Verde de 16 a 30 de Junho, período de referência para recolher os dados.

“Temos cerca de 110 supervisores a nível nacional, 1.635 recenseadores e controladores, 28 agentes administrativos em todos os concelhos do país, 26 jovens de área de tecnologias e informática para apoiar todo o processo de utilização de tablet e no caso de haver algum problema com a aplicação, resolver rapidamente, e mais de 40 condutores”, enumerou o responsável.

Para além desses profissionais, adiantou que outras pessoas de outras instituições estarão envolvidas no processo para garantir que a operação decorra “na normalidade”.

Na noite de hoje, um grupo de operadores vai iniciar o recenseamento dos sem abrigo, primeiramente na Casa da Sopa e depois nas praças e principais artérias, para garantir que ninguém fique de fora.

A operação, segundo Osvaldo Borges, vai contar com apoio das autoridades sanitárias, entidades policiais, entidades religiosas, Forças Armadas, membros da Protecção Civil, entre outras instituições, de forma a garantir que haja “toda segurança” e “um trabalho forte” de sensibilização, para que a população possa participar nesse processo.

Devido ao contexto pandémico, que também adiou a operação de 2020 para 2021, o V RGPH conta com um plano de contingência, que será implementado, respeitando todas medidas sanitárias e garantindo a segurança tanto dos agentes recenseadores como das famílias visitadas.

Para a realização desta operação, Cabo Verde conta com os apoios financeiros e técnicos do Brasil, da Cooperação Espanhola, da Cooperação Luxemburguesa, da União Europeia e do escritório conjunto do PNUD, Unicef e FNUAP.

Os resultados preliminares do Censo 2021 serão conhecidos 30 dias após o término da recolha dos dados.

Os dados definitivos serão conhecidos o mais tardar até Março de 2022, conforme as previsões do Governo, devendo ser produzidos 24 volumes estatísticos e 16 de análises e estudos temáticos.

O Censo 2021 será o primeiro a ser realizado sem papel em Cabo Verde.

Tendo como lema “Contar para conhecer, conhecer para desenvolver” o RGPG 2021 é uma actividade que permite contar e caracterizar toda a população cabo-verdiana e estrangeira que se encontra a viver ou de visita em Cabo Verde no período de recolha de dados.

Permite também georreferenciar e caracterizar todos os edifícios, alojamentos e agregados familiares existentes no país.

A operação é realizada pelo INE, que é a entidade responsável pela recolha, tratamento e divulgação de informação estatística.