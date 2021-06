CNDHC realiza “Seminário Internacional Cidadania e Direitos LGBTI”

A Comissão Nacional para os Direitos Humanos e a Cidadania (CNDHC) realiza na segunda-feira, 28, Dia Internacional do Orgulho LGBTI, o “Seminário Internacional Cidadania e Direitos LGBTI”.

Segundo uma nota da CNDHC, este evento enquadra-se no projecto Cidadania LGBTI, promovido pela comissão e financiado pela Embaixada dos Estados Unidos da América em Cabo Verde.

Este evento, conforme a mesma fonte, tem como finalidade contribuir para a promoção e garantia dos direitos humanos da comunidade LGBTI e criar as bases para um melhor exercício da Cidadania LGBTI em Cabo Verde. “O projecto inclui a realização de acções de formação, um estudo sobre a situação social e jurídica desta comunidade e acções de playdoier para a adoção de políticas públicas em matéria da inclusão das pessoas LGBTI”.

A abertura do evento será presidida pelo Ministro da Família e Inclusão Social, Fernando Elísio Freire, e contará com as intervenções da Presidente da CNDHC, Zaida Morais de Freitas; da Coordenadora Residente do Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde, Ana Patrícia Graça; do Embaixador dos Estados Unidos da América em Cabo Verde, Jeff Daigle; e da Presidente da Associação LGBTI da Praia, Sandra Tavares.

A iniciativa, que contará com a participação de oradores de diversos países lusófonos e que também terá transmissão online, visa promover uma ampla reflexão sobre a temática contribuindo, deste modo, para a recolha de subsídios para a adoção de políticas públicas neste domínio.

Este evento que irá decorrer na cidade da Praia, com o apoio da Embaixada dos Estados Unidos da América em Cabo Verde, será transmitido na página do Facebook da CNDHC.