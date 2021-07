Cerca de 120 mil doses de vacinas contra COVID-19 já foram aplicadas

Já foram aplicadas 120.410 doses de vacinadas contra COVID-19 em todo o território nacional, o que representa cerca de 31% das 385 mil doses recebidas.

A informação foi hoje avançada pelo Director Nacional da Saúde durante a conferência de acompanhamento da evolução da COVID-19 em Cabo Verdes.

“O país dispõe de 385 mil doses de vacinas e até ontem foram utilizadas 120.410 doses, o que representa cerca de 31% das doses recebidas. Até ontem 106.655 adultos tinham recebido pelo menos a primeira dose da vacina, representando 28,8% da população adulta”, anunciou.

Sal continua a ser o concelho com mais pessoas vacinadas com pelo menos a primeira dose de vacina, 58,7%.

Em seguida está Tarrafal de São Nicolau com 54,7%; Ribeira Grande de Santo Antão 51,5%; Ribeira Brava com 49,8%; Paul 45,5%; Brava 42%; São Vicente 38,2%; Maio 37,7%; Porto Novo 34%; Boa Vista 33,6%; Órgãos 31,4%; São Filipe 28,6%; Santa Catarina do Fogo 28,6%; São Filipe 30,7%; Praia 22,5%; Ribeira Grande de Santiago 21,7%; Mosteiros 21%;São Domingos cerca de 19%; Santa Cruz 13,5%; São Salvador do Mundo 12,7%; Santa Catarina de Santiago 11,5%; São Miguel 10,7% e Tarrafal de Santiago 10,6%.

Em termos de grupos-alvo, já foram vacinadas 38.276 pessoas com 60 ou mais anos de idade, o que representa 76,3% desse grupo. Quanto às pessoas com doença crónica quase 40% já possuem a primeira dose; 20% da Polícia está vacinada, 40,4% dos Militares, 35% de pessoas ligadas ao turismo e 54,5% dos professores.

“No dia 28 de Junho anunciamos o alargamento da idade de vacinação para pessoas com idade igual a 18 anos ou mais, e até ontem tivemos 30.640 pessoas com idade entre 18 e 39 anos, desses 13% eram pessoas com idade entre 18 e 25 anos. Se considerarmos apenas a faixa etária inferior a 40 anos de idade, ou seja, pessoas com idade entre 18 e 39 anos, 26% eram de pessoas com menos de 25 anos. Só com 18 anos foram vacinadas 430 pessoas, 476 pessoas com 19 anos e 419 pessoas com 20 anos”, reportou.

Jorge Barreto aproveitou a ocasião para apelar às pessoas, sobretudo os jovens, que deem alguma credibilidade às informações com base cientifica “da mesma forma que estão a dar credibilidade às informações sem nenhuma base cientifica”.

Conforme informou, ainda não há conhecimento da circulação da variante delta, de acordo com os resultados das amostras recebidas de Dakar. O que, sublinhou, não quer dizer que não essa variante não esteja a circular no país, uma vez que as pessoas estão a viajar, sobretudo agora altura das férias, em que muitos cabo-verdianos que vivem no estrangeiro veem passar as férias.

Balanço dos últimos 14 dias

De 28 de Junho a 11 de Julho foram analisadas 14.050 amostras, uma média de 1004 amostras por dia. Nesse período foram identificados um total de 628 casos novos, com uma média de 45 novos diários, representando uma taxa de positividade de 4,5%.

De 14 a 27 de Junho foram analisadas um total de 11.127 amostras, uma média de 795 amostras por dia, foram identificados 759 casos novos, uma média de 54 casos novos diários, representando uma taxa de positividade de 7%.

Concelhos com menos de 25 por 100 mil habitantes

Boa Vista 14 por 100 mil , Sal 16 por 100 mil, Ribeira Grande de Santiago zero

Concelhos com taxa entre 25 e 150 por 100 mil.

Praia 62 por 100 mil, São Vicente 50 por 100 mil, Tarrafal de Santiago 55 por 100 mil, S. Domingos 49 por 100 mil, Santa Cruz 43 por 100 mil, Santa Catarina de Santiago 34 por 100 mil, Tarrafal de S.N 77 por 100 mil, São Miguel 103 por 100 mil e São Lourenço dos Órgãos 58 por 100 mil.

Concelhos com taxa superior a 150 por 100 mil habitantes

R. G. Santo Antão 165 por 100 mil, Porto Novo 419 por 100 mil, Paul 247 por 100 mil, Ribeira Brava 310 por 100 mil, São Salvador do Mundo 186 por 100 mil, Maio 529 por 100 mil, Mosteiros 390 por 10 mil, São Filipe 351 por 100 mil, Santa Catarina do Fogo 231 por 100 mil e Brava 1796 por 100 mil.

“A taxa de incidência a nível nacional é de 112 por 100 mil habitantes. Se conjugarmos essa taxa com o RT que é de 0,88, podemos dizer que Cabo Verde está numa área de risco verde, ou seja, um risco mínimo apesar de casos a circular”, considerou.

Até este momento há um total de 4 óbitos no mês de Julho.