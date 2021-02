“O país já tem noção de que tem de estar aberto a todas as oportunidades de aquisição de vacinas” - Jorge Barreto

O Director Nacional de Saúde afirmou hoje que o país já tem noção de que tem de estar aberto a todas as oportunidades de aquisição de vacinas, desde que tenham garantia de segurança, para a sua utilização nos seres humanos e a eficácia que se deseja através da sua aplicação.

Jorge Barreto respondia assim aos jornalistas durante a conferência sobre a situação epidemiológica no país, quando questionado se Cabo Verde se vai limitar apenas às vacinas da COVAX.

“Estas vacinas foram produzidas em tempo muito recorde, têm uma autorização de utilização muito específica, numa situação bastante específica e, à medida que vão sendo utilizadas, vamos tendo mais informações que nos permitem tirar algumas conclusões com mais consistência, embora ainda seja muito cedo. É um processo muito dinâmico, infelizmente não temos alternativas e o país já tem essa noção de que tem de estar aberto a todas as oportunidades de aquisição de vacinas desde que essas vacinas tenham garantia de segurança para a sua utilização nos seres humanos e a eficácia que se deseja através da sua aplicação”, justificou.

Nas suas declarações, Jorge Barreto disse ainda que as vacinas da Pfizer/Biontech deverão chegar ao país ainda no final deste mês ou início de Março, contando que possa haver algum imprevisto.

“Entretanto, teremos que avançar com as formações que serão necessárias, preparar toda a logística de distribuição, porque como sabem a vacina da Pfizer é uma vacina que tem que ficar armazenadas em temperaturas bastante negativas, mas há um período de utilização em que podemos armazená-la em temperaturas positivas de 2 a 8 graus. Esse período é de cinco dias. Temos de estar devidamente preparados e organizados em termos de logística para que ao retirar a vacina da temperatura muito fria, seja utilizada nesse período”, explicou.

O país, prosseguiu, poderá vir a organizar a vacinação por sítios e talvez todos ao mesmo tempo. Quanto à vacina da AstraZeneca, que ainda está em processo de autorização, Jorge Barreto afirmou que poderá chegar ao país em finais de Março ou princípios de Abril.

Hoje Cabo Verde registou 28 novos casos de COVID-19. Praia 2, São Domingos 1, Santa Catarina de Santiago 2, São Miguel 8, São Vicente 10, Tarrafal de São Nicolau 4 e Boa Vista 1. Neste momento há 459 casos activos, o que representa 3% dos casos já notificados no país.

Nas últimas 24 horas o país registou ainda 128 recuperados perfazendo um total de 13.851 recuperados, que representam 96% do total dos casos registados no país. No global Cabo Verde já contabiliza 14.451 infecções por COVID-19.

O director Nacional da Saúde notificou ainda mais um óbito no concelho de São Miguel, de uma pessoa de 76 anos de idade. Já ocorreram 136 óbitos por COVID-19 e a taxa de letalidade é de 0,94%.

De 25 de Janeiro a 7 de Fevereiro foram analisadas um total de 9.683 amostras, uma média de 792 por dia, foram notificados 873 casos novos, uma média de 62 casos novos por dia e uma taxa de positividade de 9%.

Entretanto, de 11 a 24 de Janeiro foram analisadas 10.692 amostras, uma média de 664 por dia, foram notificados 1101 casos novos, uma média de 71 casos novos por dia e a taxa de positividade era de 10%.

“Houve uma diminuição em termos de casos novos por dia em relação aos 14 dias anteriores. Mas, são dados provisórios e não significa que tenhamos de baixar a guarda”, alertou Jorge Barreto.

Taxa de incidência inferior a 25 por 100 mil habitantes

Boa Vista 10 por 100 mil, Sal 24 por 100 mil, Porto Novo 12 por 100 mil, Paul 19 por 100 mil. Ribeira Brava de São Nicolau e Brava não registaram casos e a taxa é de 0 por 100 mil habitantes.

Taxa de incidência entre 25 e 150 por 100 mil

Tarrafal de Santiago 116 por 100 mil, São Domingos 28 por 100 mil, Santa Cruz 35 por 100 mil, Santa Catarina de Santiago 55 por 100 mil, Ribeira Grande de Santo Antão 86 por 100 mil, São Salvador do Mundo 82 por 100 mil, Ribeira Grande de Santiago 105 por 100 mil, São Miguel 154 por 100 mil, Maio 103 por 100 mil, São Lourenço dos Órgãos 73 por 100 mil e Mosteiros 119 por 100 mil.

Taxa de incidência superior a 150 mil por habitantes

Praia164 por 100 mil, há uma situação estacionária já que é a mesma taxa dos 14 dias anteriores, São Vicente passou de 622 para 400 por 100 mil, Tarrafal de São Nicolau 791 por 100 mil, São Filipe 161 por 100 mil e Santa Catarina no Fogo 386 por 100 mil.

A nível nacional a taxa é de 155 por 100 mil, nos 14 dias anteriores estava em 195 por 100 mil.

Foram registados dois óbitos na primeira semana de Fevereiro.