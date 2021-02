COVAX: Cabo Verde vai receber 108 mil de doses da vacina AstraZeneca e 5.850 doses da Pfizer

Cabo Verde vai receber 108.000 doses da vacina de AstraZeneca/Oxford e 5.850 doses da Pfizer/Biontech no âmbito da iniciativa COVAX, de acordo com o mapa indicativo de distribuição divulgado hoje e que estima ter as primeiras doses no terreno em finais de Fevereiro.

Ao receber as 5.850 doses da vacina da Pfizer/Biontech, Cabo Verde vai ser, juntamente com a África do Sul e o Ruanda dos primeiros países africanos a receber esta vacina, que exige condições de ultra refrigeração para o transporte e armazenamento. Cabo Verde já tem este equipamento.

Conforme cita a Lusa, sete países lusófonos vão receber, no global, cerca de 14 milhões de vacinas contra COVIDd-19 da iniciativa Covax.

A maior parte vai para o Brasil, que irá receber 10.672.800 vacinas da AstraZeneca/Oxford, sendo, globalmente, o quinto país que mais doses receberá, a seguir à Índia, Nigéria, Paquistão e Indonésia.

Nesta primeira fase, a maioria dos países que aderiram à Covax irão receber sobretudo vacinas da AstraZeneca/Oxford, sendo que entre os lusófonos apenas Cabo Verde receberá, como referido, também doses da vacina Pfizer/Biontech.

Angola e Moçambique receberão, respectivamente, 2.544.000 e 2.424.000 doses da vacina da AstraZeneca/Oxford, sendo que as vacinas de Angola serão provenientes do Instituto Sérum da Índia tal como as 100.800 doses atribuídas a Timor-Leste.

A Guiné-Bissau receberá 144.000 doses, Cabo Verde 108.000 e São Tomé e Príncipe 96.000 doses da vacina da AstraZeneca/Oxford.

A Covax, iniciativa criada para fornecer vacinas contra a covid-19, particularmente a países de médio e baixo rendimento, estima ter as primeiras vacinas a chegar aos países em finais de Fevereiro, início de Março.

As vacinas serão distribuídas "proporcionalmente à população", disse Ann Lindstrand, especialista em imunização da OMS, em conferencia de imprensa.

Nesta fase, serão distribuídas 337 milhões de vacinas a 145 países que integram a lista da Covax.

Praticamente todas essas doses são da vacina desenvolvida pela AstraZeneca e pela Universidade de Oxford, com 96 milhões a serem produzidos directamente por esta farmacêutica e 240 milhões pelo Instituto Sérum da Índia.

Da vacina Pfizer/BioNTech, serão distribuídas nesta fase inicial 1,2 milhões de doses, disse o director da Gavi, Seth Berkley.

"Volumes adicionais de doses de vacina Pfizer-BioNTech estarão disponíveis no segundo trimestre e depois, em conformidade com o acordo de compra antecipada assinado entre a Gavi e a Pfizer-BioNTech para um máximo de 40 milhões de doses", referiram os responsáveis.

"As doses totais cobrem uma média de 3,3% da população dos 145 participantes", em conformidade com o objectivo de 3% de cobertura nos primeiros seis meses de 2021, "o que é suficiente para proteger os grupos mais vulneráveis, tais como os trabalhadores do setor da saúde", sublinharam.

No entanto, advertiram, estas previsões são indicativas, podem ser alteradas e dependem de vários factores, tais como o estado de preparação dos países para as receber e iniciar os programas de vacinação.

Além disso, para a distribuição, é ainda necessário que a OMS certifique as vacinas. Até ao momento, a organização apenas validou a vacina Pfizer/BioNTech, que já foi autorizada pelas autoridades nacionais de vários países. No entanto, ainda não deu luz verde à vacina da AstraZeneca/Oxford.

Ainda assim, Ann Lindstrand sublinhou importância de poder avançar com a vacinação nos países em desenvolvimento.

"É fantástico. Podemos começar a vacinar. Vai começar nas próximas semanas", disse.

Liderada pela OMS e pela Gavi, a Covax pretende fornecer doses a 20% da população dos países até ao final de 2021.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.253.813 mortos resultantes de mais de 103,8 milhões de casos de infecção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.