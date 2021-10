50,9% da população está completamente vacinada

O Director Nacional da Saúde informou hoje que 50,9% da população adulta residente no país está completamente vacinada e 79,6% tem pelo menos uma dose de vacina.

“Em termos de vacinação completa, já temos 50,9% da população, ou seja mais de metade da população adulta residente em Cabo Verde. Muito provavelmente, a situação epidemiológica neste momento poderá ser um reflexo da campanha de vacinação, sobretudo porque já temos 79,6% de adultos com uma primeira dose da vacina”, informou durante a conferência semanal sobre a situação epidemiológica.

Segundo Jorge Barreto, até 17 de Outubro foram aplicadas 483.145 doses de vacina contra a COVID-19, das 715.150 que o país recebeu até o momento, representando 67,6% do total.

Alguns concelhos ainda não atingiram a meta de 70% da população elegível vacinada com uma primeira dose, como é o caso dos Mosteiros (68,7%); São Miguel (64,4%); Santa Catarina de Santiago (57,4%); São Salvador do Mundo (56,2%); Boa Vista (54,8%) e Tarrafal de Santiago (54,3%).

Os dados avançados por aquele responsável dão conta que de 4 a 7 de Outubro foram analisadas 7.437 amostras, uma média de 531 amostras por dia, foram identificadas 368 novos casos, uma média de 26 por dia, representando uma taxa de positividade de 4,9%.

De 20 de Setembro a 3 de Outubro, foram identificados 540 casos novos, uma média de 39 por dia, representando uma taxa de positividade de 5,6%.

"Podemos verificar que ainda mantemos uma tendência para uma diminuição de casos novos identificados nos últimos dias. Continuamos a verificar que há uma diminuição do número de amostras analisadas, mas como sabem, as indicações para a realização de testes de vigilância têm a ver com pessoas que apresentam sintomas respiratórios e aos contactos dos casos positivos. Apesar do número das amostras estar a diminuir ainda a taxa de positividade é superior a 4%", observou.

Em termos de taxa de incidência acumulada, a nível nacional é de 65 por 100 mil habitantes, quando nos 14 dias anteriores era de 96 por 100 mil.

Neste mês de Outubro, até hoje, ocorreram oito óbitos, dos quais sete não estavam vacinados.