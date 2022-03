Cabo Verde recebe mais de 100 mil vacinas da Pfizer doadas pelos EUA

Cabo Verde recebe na quarta-feira mais 100.620 doses de vacina da Pfizer, a última parte da doação dos Estados Unidos da América ao arquipélago, totalizando-se, assim, 300.690 doses de vacinas, foi hoje anunciado.

Em nota de imprensa, as autoridades cabo-verdianas lembram que no passado mês de Dezembro chegaram ao país 200.070 doses da vacina da Pfizer, doação dos EUA no âmbito do mecanismo Covax.

Cabo Verde já recebeu vários donativos de vacinas contra a covid-19, nomeadamente no âmbito do Covax, da Hungria, da França, de Portugal, China, Holanda e dos Estados Unidos.

Na habitual conferência de imprensa de segunda-feira, sobre a situação epidemiológica no país, o director nacional da Saúde, Jorge Noel Barreto, disse que, até à data, Cabo Verde já tinha utilizado 680.365 (80%) das 945.220 doses das vacinas recebidas através do mecanismo Covax e doações de países amigos e parceiros.

Nesse mesmo período, informou, 316.600 adultos estavam vacinados com a primeira dose (85,5%), 270.957 com a segunda dose (73,2%) e 44.792 com a dose de reforço, o que corresponde a 12,1% de adultos elegíveis.

Jorge Noel Barreto avançou que 44.982 adolescentes estão vacinados com a primeira dose, representando 76% da estimativa de adolescentes com idade entre 12 e 16 anos.

Cabo Verde contabilizava, até segunda-feira, 19 casos activos de covid-19, 55.414 casos recuperados, 401 óbitos, 43 óbitos por outras causas e nove transferidos, perfazendo um total acumulado de 55.886 casos positivos.