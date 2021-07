COVID-19: Dois óbitos e 74 casos em 24 horas

Cabo Verde registou mais dois óbitos e 74 casos de COVID-19 nas últimas 24 horas. Os números foram divulgados hoje no Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde e da Segurança Social.

Os dados do boletim epidemiológico divulgados hoje indicam que os dois óbitos registados aconteceram nos concelhos de São Filipe Fogo e Ribeira Grande Santo Antão.

O boletim epidemiológico mostra que do total de 1281 resultados recebidos, somam-se 74 casos positivos do novo coronavírus. Com esses novos casos, a taxa de positividade no país ronda os 5,8%.

Dos 74 novos casos de SARS-CoV-2, a ilha de Santiago conta com mais 34 doentes (Praia 27, São Domingos 1, Santa Catarina 5 e Tarrafal 1). A ilha do Fogo com mais 24 (São Filipe 20, Mosteiros 2 e Santa Catarina 2), Santo Antão 7 (Ribeira Grande 1, Paul 1 e Porto Novo 5), São Vicente 5, Sal 1, Boa Vista 1 e Maio 2.

Já na ilha de São Nicolau não foi diagnosticado nenhum caso de COVID-19 entre as 51 amostras analisadas.

Hoje mais 18 pessoas tiveram alta, sendo Praia 6, São Filipe 2, Mosteiros 2, Ribeira Grande de Santo Antão 3, São Vicente 4 e Sal 1.

Com esses dados, o país passa a contabilizar 539 casos activos, 32276 casos recuperados, 292 óbitos, 11 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 33127 casos positivos acumulados.