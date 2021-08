​Cabo Verde com mais 42 infectados e 32 recuperados em 24 horas

Cabo Verde registou mais 42 novos casos positivos de infeção pelo novo coronavírus e 32 recuperados nas últimas 24 horas, informou o Ministério da Saúde.

Em comunicado, o ministério adiantou que do total de 707 amostras analisadas desde domingo, há mais 42 novos casos positivos de infeção para o novo coronavírus, numa taxa de positividade de 5,9%.

Na ilha de Santiago foram confirmados 33 dos novos casos, distribuídos pelos municípios da Praia (22), Santa Catarina (5), São Salvador do Mundo (5) e São Miguel (1). Também foram diagnosticados casos de COVID-19 em São Filipe (3), Ribeira Grande de Santo Antão (1), São Vicente (1), Boa Vista (2) e Maio (2).

O país registou mais um dia sem contabilizar óbitos associados à COVID-19.

Cabo Verde passa a contabilizar 437 casos ativos de COVID-19, 33.296 recuperados, 298 óbitos, 12 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 34.052 casos positivos acumulados da doença.

“No sentido de mitigar as consequências da pandemia de COVID-19 em Cabo Verde, apelamos às pessoas para que adiram à campanha de vacinação contra a COVID-19 que está a decorrer em todo o país, para que todos possam estar mais protegidos o mais rápido possível”, lê-se no comunicado do Ministério da Saúde.

No mesmo documento, a tutela reforça o apelo para que as pessoas cumpram o distanciamento social, usem máscara e pratiquem a higiene das mãos e demais recomendações das autoridades sanitárias, para evitar a propagação da COVID-19.

A pandemia de covid-19 fez pelo menos 4.287.427 mortos em todo o mundo, entre mais de 202,2 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, desde que a OMS detetou a doença na China em finais de dezembro de 2019, segundo o último balanço da France-Press com base em dados oficiais.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.