São Vicente entre os 100 melhores lugares do mundo para explorar em 2021

São Vicente figura na lista dos 100 melhores lugares do mundo para explorar em 2021 publicada pela revista norte-americana Time.

Para compilar a lista, a Time informa que solicitou nomeações de lugares , incluindo países, regiões, cidades e vilas, à sua rede internacional de correspondentes e contribuintes, “com vista a aqueles que oferecem novas e excitantes experiências”.

“O resultado: uma lista de 100 destinos únicos, desde a idílica cidade portuguesa de Arouca, agora sede da mais longa ponte suspensa para peões do mundo, até ao continente da Antárctida, que em Dezembro deste ano irá experimentar um raro eclipse solar total. E embora não seja ainda possível visitar com segurança cada lugar, vale a pena ler (e sonhar) sobre todos eles até que seja altura, mais uma vez, de explorar”, lê-se.

A escolha de São Vicente é justificada com cenas musicais e culturais vibrantes, que com a abertura do novo Centro de Música Flutuante se estende à baía do Mindelo, a sua principal cidade.

“Este projecto do arquitecto e designer Kunlé Adeyemi consiste em três pavilhões de madeira separados mas interligados: um estúdio de gravação; um bar; e um espaço de performance multiuso para destacar a música, dança e arte africanas. É um local idílico para experimentar actuações ao vivo da morna cabo-verdiana, um género tornado famoso pela falecida Cesária Évora, uma cantora lendária para quem o aeroporto de Mindelo é nomeado”, refere.

A Time descreve a ilha como sendo pequena, mas uma das economias de crescimento mais rápido de África, graças em parte ao seu sector turístico em expansão.

Na lista, além de São Vicente, aparecem destinos como Arouca e Coimbra em Portugal; Cannes na França; Dubai; Las Vegas, entre outros.