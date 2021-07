COVID-19: Faltam aplicar cerca de 50 mil doses de vacinas válidas até final de Agosto

Director nacional da Saúde apela à população a procurar os postos de vacinação para acelerar o processo e evitar desperdícios.

“Estamos a fazer de tudo para que não haja desperdício, mas para isso é preciso as pessoas procurarem os postos de vacinação. Das doses que tínhamos, cujos prazos são até final de Agosto, deveremos ter cerca de 50 mil ainda para serem utilizadas. E vão ser utilizadas. Tem havido procura, o que nós queremos é que as pessoas procurem mais”, enfatizou Jorge Barreto durante a conferência de imprensa sobre a situação epidemiológica.

Conforme explicou é preciso entender que no caso de não se acelerar o processo de vacinação, principalmente na ilha de Santiago onde “há muito mais resistência”, poderá haver o descontrolo da situação e a necessidade de gastar recursos que podiam ser aproveitados para outras situações.

Até o dia 23 de Julho, foram utilizadas 154.916 do total das doses de vacinas recebidas (409.050), cerca de 38% das recebidas.

Proporção de pessoas vacinadas, pelo menos com primeira dose, por concelho

Tarrafal de São Nicolau 69%; Ribeira Grande de Santo Antão 67,8%; Paul 64%; Sal 62,4%; Ribeira Brava 58,9%.

Apenas 4,8% da população adulta estimada já está vacinada com duas doses; 82,5% de pessoas com 60 ou mais anos de idade; 44% de doentes crónicos 44%; 37% de pessoas que trabalham com turismo; 56,7% dos professores; 20,5% dos polícias; 46,4%dos militares e 26,6% da população geral. A nível da população adulta estimada 137.311 pessoas já receberam uma primeira dose da vacina.

Em relação aos jovens entre 18 e 39 anos, já estão vacinadas 33.839 pessoas, 15,5% desta faixa etária.

A nível nacional a taxa de incidência acumulada está em 100 por 100 mil habitantes, assim como na semana passada. Até este momento há um acumulado de 12 óbitos no mês de Julho, no mês de Junho foram 22 e no mês de Maio 45.