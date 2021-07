Quebra Canela e Prainha deixam de ter horário restrito

Quebra Canela e Prainha eram as duas únicas praias em todo o país que estavam sujeitas a um horário de frequência entre as 06h00 e as 10h00 e das 16h00 às 18h00. Com o fim da situação de calamidade acaba também essa restrição. Praias de todo o país estão abertas até às 19h00.

Numa circular, emitida pelo Instituto Marítimo Portuário (IMP), é anunciado o fim das restrições a que as duas praias da capital estavam sujeitas. Sem nunca se referir directamente a Quebra Canela ou à Prainha o IMP anuncia que a partir de hoje o horário de frequência em todas as praias do país é autorizada até às 19h00. No mesmo documento, no entanto, o IMP destaca que todas as regras de distanciamento físico, etiqueta respiratória e no sentido de se evitarem aglomerações se mantêm. O novo horário de frequência das praias está, refere o IMP, entrou já em vigor e está sujeito a avaliação quinzenal "em função da evolução da situação epidemiológica de cada ilha e do nível de cumprimento das normas sanitárias".

