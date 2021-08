Covid-19: Director Nacional da Saúde aponta tendência de evolução decrescente e apela à observação rigorosa das medidas

O director Nacional da Saúde, Jorge Noel Barreto, apontou hoje para a tendência decrescente da evolução da covid-19 no País, mas apelou para uma observação rigorosa das medidas a serem adoptadas.

“Como podemos verificar nas últimas semanas a tendência de evolução tem sido decrescente e de estabilização. Ainda que as medidas que estão a ser adoptadas em Cabo Verde precisam ser observadas com rigor”, disse Jorge Noel Barreto, que fazia o ponto de situação da pandemia no País, durante o acto de lançamento da Plataforma do Certificado Covid-19.

Em relação à taxa de incidência acumulada nos últimos 14 dias, sem incluir os dados de domingo, Jorge Noel Barreto avançou que a mesma é de 90 por cem mil habitantes e que o indicador que define o grau de transmissibilidade de infeção (RT) a nível nacional está em 0,91 e que a taxa de positividade tem estado inferior a 4% e a taxa de ocupação hospitalar inferior a 20%.

Há seis concelhos com uma taxa inferior a 25 por 100 mil habitantes e são eles, o Sal (16), Tarrafal (seis) e Tarrafal de São Nicolau, Ribeira Brava, São Salvador do Mundo e Ribeira Grande de Santiago que têm zero de taxa de incidência acumulada.

“Ainda nós temos concelhos que têm a taxa de incidência entre 25 e 150 por cem mil habitantes: Santa Cruz (31), São Vicente (58), Boa Vista (148), São Miguel (51), Porto Novo (138), São Domingos (42), Praia (100), Ribeira Grande (73), Santa Catarina de Santiago (55), Mosteiros (76), São Lourenço dos Órgãos (116)”, avançou.

Ainda há cinco concelhos que têm uma taxa de incidência superior a 150 por cem mil habitantes que são Paul (228), Maio (452), São Filipe (327), Santa Catarina do Fogo (231) e Brava com (243).

Cabo Verde neste momento encontra-se, segundo Jorge Noel Barreto, numa área verde na matriz de risco, mas para manter esse resultado é preciso, disse, a colaboração de todos.