COVID-19: Taxa de incidência é de 348 casos por 100 mil habitantes

A 6 de Abril a taxa era de 178 casos por 100 mil habitantes. Foram registados mais dois óbitos

O Director Nacional de Saúde destacou hoje, durante a conferência de imprensa, que a taxa de incidência da COVID-19 está actualmente nos 348 casos por 100 mil habitantes quando esse valor era de 178 casos por 100 mil habitantes no passado dia 6.

Quanto a casos novos Jorge Barreto revelou que "das 752 amostras analisadas surgiram 105 casos novos o que dá uma taxa de positividade de 14%".

Os casos foram encontrados na Praia (33), São Domingos (2), Santa Catarina (2) e Santa Cruz (3). Ribeira Grande de Santo Antão teve um caso. O Sal, que a seguir à Praia é o principal foco de infecção, registou 12 casos, os mesmo que Ribeira Brava. No Tarrafal de São Nicolau foram encontrados mais 34 casos novos. A Boa Vista teve cinco novos casos e o Maio teve um.

Há ainda dois óbitos a registar: um na Praia e um em São Vicente o que faz com que o número total de óbitos chegue aos 184.

Segundo Jorge Barreto o Hospital Agostinho Neto, na Praia, "tem 19 internados sendo que 9 estão em estado crítico. Em Santa Catarina, no Hospital Santa Rita Vieira, há sete internados com 3 a receber oxigénio" mas sem estarem intubados. No Sal "há 10 pessoas internadas e duas sob vigilância. No Hospital Baptista de Sousa há oito pessoas internadas com uma delas intubada. São Filipe tem uma pessoa internada".

Fazendo um balanço dos últimos 14 dias (de 29 de Março a 11 de Abril), foram encontrados 1959 casos entre as 13069 amostras analisadas. "Isso dá uma taxa de positividade de 15% e uma média de 140 casos positivos por dia", referiu o Director Nacional de Saúde.

Com a actualização de hoje Cabo Verde passa a contabilizar 1513 casos activos, 17.399 casos recuperados, 184 óbitos, 6 óbitos por outras causas e 8 transferidos, perfazendo um total de 19.110 casos positivos acumulados.