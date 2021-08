Centros de saúde na Praia agendam vacinação HPV para finais desta semana

Os centros de saúde no concelho da Praia já têm disponível a vacina contra o vírus do papiloma humano (HPV), mas a maioria está a agendar o arranque para sexta-feira, 20, a partir das 12h00, soube a Inforpress.

Numa ronda aos centros de saúde, a Agência de Notícias Inforpress, ficou a saber que a maioria dos serviços de saúde, no concelho da Praia, estão a agendar a vacinação, visto que, neste momento, estão com sobrecarga de trabalho por causa da vacinação contra covid-19, além das vacinas feitas aos recém-nascidos.

No Centro de Saúde de Achada Santo António, a Inforpress soube que a partir de hoje começou a ser agendada a vacinação para HPV, para que as crianças de 10 anos, nascidas em 2011, possam começar a ser vacinadas a partir de sexta-feira, no período a partir do meio dia (12:00).

“Estamos a agendar para podermos iniciar a vacinação na sexta-feira, 20, pois, hoje seria difícil, já que são as mesmas pessoas a fazerem estes trabalhos: a vacinar contra covid-19 e outros que estão a vacinar os recém-nascidos”, disse a enfermeira chefe, Helga Fontes, que admite a necessidade de se agendar a vacinação HPV para crianças de 10 anos.

No Centro de Saúde de Tira Chapéu, a responsável Elisabeth Mosso afirmou, também, que estavam a organizar a vacinação para poderem iniciar ainda esta semana, visto que o pessoal da enfermagem está a cumprir com a vacinação da covid-19 e bebés.

Já no Centro de Saúde de Achada Grande Trás, segundo as informações recolhidas, a vacinação iniciou hoje, mas a fluência ainda é “tímida”, visto que ninguém apareceu, até ao momento, para fazer a sua imunização.

Para receber a vacina, a menina de 10 anos deve apresentar no acto, o seu caderno de controlo vacinal e ser acompanhada pelo um dos pais.

A vacinação contra HPV lançada por Cabo Verde requer duas doses para garantir a imunização e será alargado a meninas com idade até 13 anos, a partir de 2022.

O papiloma humano, conhecido como HPV, é um vírus que se instala na pele ou em mucosas, provocando infecções e o cancro de colo do útero. A vacina HPV, por prevenir essas doenças, é recomendada.