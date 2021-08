Um óbito na Praia e 80 novos casos de COVID-19

Do total das 1004 amostras processadas nos laboratórios no dia 28 de Agosto de 2021, o país regista 80 casos novos positivos e 52 recuperados (Praia 6, Santa Catarina 8, São Salvador do Mundo 2, São Miguel 2, Mosteiros 3, Paul 2, Porto Novo 2, São Vicente 6, Sal 2, Ribeira Brava 6, Boa Vista 12 e Maio 1).

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado no final da tarde deste domingo, o óbito foi registado na Praia que soma 34 novos casos num universo de 447 amostras analisadas. Ainda na ilha de Santiago foram registados mais 1 caso em Ribeira Grande; São Domingos, 1; Santa Catarina, 5; S.S. do Mundo, 1; Tarrafal, 4 e S. Miguel, 1. Na ilha de Santo Antão, Ribeira Grande registou 2 casos; São Vicente contabilizou 16 casos; Sal, 1; Ribeira Brava de São Nicolau, 6; Boa Vista, 2 e Maio, 6 novos casos. Com isso, o país passa a contabilizar 782 casos activos 34.114 casos recuperados, 309 óbitos, 13 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 35.227 casos positivos acumulados. No sentido de mitigar as consequências da pandemia de COVID-19 em Cabo Verde, o ministério da Saúde apela às pessoas para que adiram à campanha de vacinação contra a COVID-19 que está a decorrer em todo o país, para que todos possam estar mais protegidos o mais rápido possível.

