2 óbitos e 82 novos casos de Covid-19 em Cabo Verde

Mortes registaram-se na Praia e em São Vicente, que são também os concelhos onde se registaram mais casos nas últimas 24 horas.

Do total de 1004 resultados recebidos, no dia 17, somam-se 82 casos novos positivos (Praia 26, Ribeira Grande de Santiago 1, Santa Catarina 6, São Salvador do Mundo 4, Tarrafal 1, São Miguel 2, Santa Cruz 1, São Lourenço dos Órgãos 1, São Filipe 1, São Vicente 23, Sal 1, Ribeira Brava de São Nicolau 6, Tarrafal de São Nicolau 2 e Maio 7)

Há também a registar 73 recuperados (Praia 15, Santa Catarina 3, Tarrafal 2, São Miguel 1, Santa Cruz 1, Porto Novo 2, São Vicente 20, Ribeira Brava 17, Tarrafal de São Nicolau 1 e Maio 11).

O país passa agora a contabilizar 886 casos ativos, 35813 casos recuperados, 329 óbitos, 15 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 37052 casos positivos acumulados.

No continente africano há a registar mais 389 mortes associadas à covid-19 nas últimas 24 horas, com o número de doentes recuperados a ser três vezes maior do que o das novas infecções, segundo os dados oficiais mais recentes.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o total acumulado de mortes associadas à covid-19 no continente desde o início da pandemia é agora de 206.202.

Nas últimas 24 horas, a região registou 14.792 novas infecções, o que totaliza 8.134.511 casos desde o início da pandemia.

Em relação aos recuperados, nas últimas 24 horas foram 45.092, num total de 7.454.718.

A África Austral continua a ser a região mais afectada do continente, com 3.838.631 casos e 107.782 mortes. Só a África do Sul, nesta região, contabiliza 2.877.063 casos e 85.952 óbitos.

O Norte de África, que sucede à África Austral nos números da covid-19, atingiu os 2.477.913 infectados com o vírus SARS-CoV-2 e 66.172 mortes associadas à doença.

A África Oriental contabiliza 954.201 infecções e 19.716 mortos, enquanto a região da África Ocidental regista 634.015 casos de infecção 9.279 mortes. A África Central é a que tem menos casos de infecção e de mortes: 229.751 casos e 3.253 mortes.

A Tunísia, o segundo país africano com mais vítimas mortais a seguir à África do Sul, regista 24.415 mortes e 698.427 infectados, seguindo-se o Egipto, com 16.935 óbitos e 295.639 casos, e Marrocos, que contabiliza o segundo maior número de infecções em todo o continente, 915.835 casos, mas menos mortes do que os dois países anteriores, 13.828 óbitos associados à doença.

Entre os países mais afectados estão também a Argélia, com 5.675 óbitos e 201.252 pessoas infectadas, a Etiópia, com 5.090 vítimas mortais e 330.494 infecções, e o Quénia, com 4.965 mortes associadas à doença e 245.781 contágios acumulados.

Em relação aos países de língua oficial portuguesa, Moçambique contabiliza 1.903 mortes associadas à doença e 149.906 infectados acumulados desde o início da pandemia, seguindo-se Angola (1.378 óbitos e 52.208 casos), Guiné Equatorial (137 óbitos e 11.063 casos), Guiné-Bissau (130 mortos e 6.069 infectados) e São Tomé e Príncipe (43 óbitos e 3.025 infecções).