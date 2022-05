Dois novos casos de Covid em Cabo Verde

Os positivos foram detectados na Boa Vista, que tem também o maior número de casos activos, 13

Dos 340 resultados recebidos, este sábado, somam-se 2 casos novos positivos e 0 Recuperados.

Cabo Verde passa a contabilizar 41 casos activos, Boa Vista, com 13, é a ilha com mais infectados. Porto Novo com 9 e Praia com 5 completam os três concelhos com mais casos activos.

No total, o país tem 55613 casos recuperados, 401 óbitos, 43 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 56107 casos positivos acumulados.

Entretanto, a África Ocidental está perto de iniciar a produção local de diferentes tipos de vacinas na sub-região, anunciou Stanley Okolo, director-geral da Organização da Saúde da África Ocidental (OOAS).

A mesma fonte explicou, numa conferência de imprensa após a 23ª Reunião Ordinária de Ministros da Saúde da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), que a sub-região começaria a fabricar essas vacinas para questões de saúde como covid-19, febre-amarela, raiva, bem como antivenenos, para se tornarem autossuficientes na produção e disponibilidade de vacinas.

“Reunimos cinco empresas candidatas que nossas avaliações mostram que estão perto de fabricar vacinas em nossa região. Duas delas são de Gana, duas da Nigéria e uma do Senegal”, disse Okolo, citado pela agência de notícias chinesa, Xinhua.

No médio e longo prazo, Staley Okolo estimou que a região da África Ocidental poderá produzir 22 vacinas após fortalecer a sua indústria farmacêutica.