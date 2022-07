Covid-19: Cabo Verde com 10 casos este domingo

Laboratórios cabo-verdianos analisaram 226 amostras nas últimas 24h, informa o Ministério da Saúde

Cabo Verde regista 10 casos novos infectados com Covid-19: 3 na Praia, 2 em São Lourenço dos Órgãos, 2 em São Filipe, 2 no Maio e 1 no Sal.

Há também a assinalar 7 Recuperados (Praia 2, São Vicente 2, Sal 2 e Boa Vista 1).

O país passa a contabilizar 83 casos activos, 61.611 casos recuperados, 410 óbitos, 46 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 62.159 casos positivos acumulados.

A nível mundial, dados da OMS, o total de infectados chegou neste último dia de Julho aos 577 milhões e o número de mortos aos 6.4 milhões.

Estados Unidos da América é o país com mais casos, 91.1 milhões, e mais óbitos, 1.03 milhões. Seguem-se a Índia com 44 milhões de casos (526 mil mortos) e o Brasil com 33.8 milhões de casos (678 mil mortos).

A doença por coronavírus (COVID-19) é uma doença infecciosa causada pelo vírus SARS-CoV-2.

A maioria das pessoas que contraem a COVID-19 tem sintomas ligeiros a moderados e recupera sem necessitar de tratamento especial. No entanto, algumas ficam gravemente doentes e necessitam de assistência médica.