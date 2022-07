Covid-19: 11 novos infectados em Cabo Verde

Casos positivos detectados em seis concelhos

Os resultados das 619 amostras processadas nos laboratórios cabo-verdianos, no dia de 29 de Julho, registam 11 casos novos positivos: 2 na Praia, 2 na Ribeira Grande de Santiago, 2 em São Miguel, 1 no Sal, 2 na Ribeira Grande de São Nicolau e 2 no Maio.

Há ainda a assinalar 12 recuperados (Praia 1, São Salvador do Mundo 1, Mosteiros 2, Santa Catarina do Fogo 1, Paul 1, São Vicente 1, Sal 1, Ribeira Brava 3 e Boa Vista 1).

O país passa a contabilizar 80 casos activos, 61.604 casos recuperados, 410 óbitos, 46 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 62.149 casos positivos acumulados.

No continente africano ocorreram pelo menos 12.423.000 infecções e 256.000 mortes até agora.

Foi no Egipto, no dia 14 de Fevereiro de 2020, que foi diagnosticado o primeiro caso de Covid-19 em África. Pouco mais de um mês depois, no dia 19 de Março de 2020, foi diagnosticado o primeiro caso de Covid-19 em Cabo Verde.

A doença transmite-se através de gotículas produzidas nas vias respiratórias das pessoas infectadas. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade em respirar.