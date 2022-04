Covid-19: Cabo Verde com um caso positivo

Ilha do Sal registou o único infectado, este sábado. A nível mundial, pandemia ultrapassa os 480 milhões de casos.

Do total de 210 resultados recebidos, há a registar 1 caso novo positivo, no Sal, e 0 recuperados. O país passa a contabilizar 12 casos activos 55.493 casos recuperados, 401 óbitos, 43 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 55.958 casos positivos acumulados.

Segundo os dados mais recentes do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, a nível global, desde 31 de Dezembro de 2019 foram notificados 482.227.744 casos de COVID-19 e registadas 6.130.303 mortes.

Por continente, África regista 11.505.129 casos e os cinco países que notificam mais casos são a África do Sul (3.713.252), Marrocos (1.162.974), Tunísia (1.035.884), Egipto (505.264) e Líbia (501.559). Ásia tem 119.698.026 casos e os cinco países que notificam mais casos são a Índia (43.020.723), a Coreia do Sul (12.350.428), o Vietname (9.274.849), o Irão (7.151.088) e o Japão (6.396.907). Na América contam-se 150.828.138 casos e os cinco países com mais casos são Estados Unidos (79.954.460), Brasil (29.852.341), Argentina (9.028.611), Colômbia (6.083.939) e México (5.651.553). Na Europa registam-se 195.101.385 casos e os cinco países com mais casos são a França (24.969.717), o Reino Unido (20.691.123), a Alemanha (20.452.133), a Rússia (17.783.843) e a Turquia (14.800.677). Na Oceania há 5.094.361 casos e os cinco países que notificam mais casos são a Austrália (4.138.296), Nova Zelândia (626.501), Polinésia Francesa (72.058), Fiji (64.394) e Nova Caledónia (60.255).

Em relação aos óbitos, África regista 251.759 mortes e os cinco países que notificam mais falecimentos são África do Sul (99.966), Tunísia (28.323), Egipto (24.417), Marrocos (16.057) e Etiópia (7.492). Ásia: 1.270.612 mortes; os cinco países que registam mais óbitos são a Índia (521.035), a Indonésia (154.774), o Irão (140.021), as Filipinas (59.015) e o Vietname (42.358). América: 2.688.711 vítimas; os cinco países que relatam mais mortes são Estados Unidos (976.704), Brasil (658.956), México (322.761), Peru (212.157) e Colômbia (139.585). Europa: 1.910.086 mortes; os cinco países que registam mais óbitos são a Rússia (367.686), Reino Unido (164.454), Itália (158.782), França (155.498) e Alemanha (128.479). Oceania: 9.129 mortes; os cinco países que relatam mais óbitos são Austrália (5.897), Fiji (834), Polinésia Francesa (646), Papua Nova Guiné (640) e Guam (340).