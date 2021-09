1 óbito e 56 novos casos em Cabo Verde

Morte aconteceu em São Miguel. Praia e São Vicente continuam a ser os concelhos onde se registaram mais casos nas últimas 24 horas

Do total de 829 resultados recebidos, no dia 18, somam-se 56 casos novos positivos (Praia 19, Ribeira Grande de Santiago 2, São Salvador do Mundo 8, Tarrafal 1, São Miguel 2, Santa Cruz 1, São Filipe 1, Ribeira Grande de Santo Antão 1, São Vicente 11, Ribeira Brava de São Nicolau 9 e Tarrafal de São Nicolau 1)

Há também a registar 53 recuperados (Praia 10, Santa Catarina 2, São Miguel 6, Santa Cruz 3, Porto Novo 1, São Vicente 6, Ribeira Brava 12, Tarrafal de São Nicolau 1, Boa Vista 2 e Maio 10).

O país passa agora a contabilizar 888 casos activos, 35866 casos recuperados, 330 óbitos, 15 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 37108 casos positivos acumulados.