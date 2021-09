PGR diz que Ano Judicial 2020/2021 foi "bastante positivo"

O Presidente do Conselho Superior do Ministério Público e Procurador-Geral da República, diz que apesar dos cortes orçamentais, falta magistrados e oficiais de justiça suficientes, o Relatório Anual Sobre a Situação da Justiça mostra que o Ano Judicial 2020/2021 foi bastante positivo.

José Landim, fez esta declaração hoje aos jornalistas após a entrega do Relatório Anual Sobre a Situação da Justiça, ao deputado Celso Ribeiro em representação do Presidente da Assembleia Nacional.

Landim, diz que deram entrada nos tribunais cerca de 21 mil processos.

"Conseguimos reduzir a pendência em cerca de 5,8%, aumentar a produtividade também nessa ordem. Entraram cerca de 21 mil processos, e conseguimos resolver 28 mil, ou seja, mais 7 mil processos. Na área de menores também e de família, tivemos um bom ganho, ou seja, reduzimos a pendência a nível nacional em termos de averiguação oficiosa paternidade/maternidade, reduzimos a pendência em 50%. Como disse, de um modo geral, o resultado é bastante positivo", avançou.

José Landim, acrescentou que a morosidade da Justiça também foi reduzida.

O Presidente do Conselho Superior do Ministério Público e Procurador-Geral da República, diz que a maior preocupação é com os crimes contra o património.

“Concretamente roubo e furtos são os mais conhecidos aqui na Praia sobretudo, mas desde que se usa violência sobre coisas ou sobre pessoas é um crime de roubo. Foram resolvidos mais processos do que entraram, ou seja por aí também conseguimos baixar a pendência, mas como disse a situação mais critica é a da comarca da Praia", explica.

No que diz respeito ao crime de violação de menores, José Landim frisa que houve menos entradas de processos nos tribunais relacionados a este tipo de crime.