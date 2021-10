Suspeito de assaltos a bombas de combustíveis em Porto Novo em prisão

O Tribunal da Comarca de Porto Novo decretou prisão preventiva a um homem suspeito de assaltos a bombas de combustíveis. Anunciou esta sexta-feira a Procuradoria Geral da República, dando ainda conta que o mesmo vinha sendo investigado após ter, supostamente, praticado o primeiro assalto.

Conforme um comunicado do Ministério Público, o suspeito foi detido na noite de 29 de Setembro, em flagrante delito a efectuar o segundo assalto, enquanto decorria as diligências de instrução do primeiro roubo.

Trata-se de um homem de 47 anos de idade, segundo a mesma fonte.

“Submetido ao primeiro interrogatório judicial de detido e em conformidade com o requerimento do Ministério Público, ao arguido foi aplicado a medida de coação prisão preventiva. O Ministério Público, que dirigida a instrução, conta com a coadjuvação da Polícia Nacional”, lê-se.

O referido processo, que continua em investigação, encontra-se em segredo de justiça.