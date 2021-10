Detidos três indivíduos suspeitos de tráfico de drogas

A Polícia Judiciária informa que deteve, no passado sábado, 23, em flagrante delito, três indivíduos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 32 e os 42 anos, suspeitos da prática de crime de Tráfico de Estupefacientes.

Essa detenção foi feita pela PJ, através da Unidade de Investigação Criminal da Assomada (UICA), na sequência do cumprimento de seis mandados de buscas a residências e estabelecimentos comerciais. Nesta busca, a PJ avisa que apreendeu, no centro da Cidade de Assomada, no concelho de Santa Catarina de Santiago, uma certa quantidade de produtos estupefacientes (Cannabis e Heroína), seis munições de calibre 9mm, uma quantia em dinheiro no valor de 325.026 escudos e um aparelho de telemóvel. Em relação aos suspeitos, a PJ indica que foram presentes, no tempo legal, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhes sido aplicada apresentação Periódica e Interdição de Saída.

