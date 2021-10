Detidos suspeitos de tráfico de estupefacientes em Santiago e em São Vicente

As autoridades competentes aplicaram prisão preventiva e apresentação periódica aos suspeitos da prática de crime de Tráfico de Estupefacientes, no concelho de São Salvador do Mundo e em São Vicente.

A Polícia Judiciária (PJ) informa que deteve na quinta-feira, 30 de Setembro, fora de flagrante delito, um indivíduo do sexo masculino, de 39 anos, residente na localidade de Picos Acima, no concelho de São Salvador do Mundo, suspeito da prática de crime de Tráfico de Estupefacientes.

Esse suspeito foi detido, através da Secção Central de Investigação de Tráfico de Estupefacientes (SCITE) – Brigada Interna –, na sequência do cumprimento de um mandado de detenção emitido pelo Ministério Público.

Conforme a PJ, o detido, que se encontrava foragido há cerca de dois anos, por suspeita de cultivo e tráfico de mais de 150 Kg de Cannabis, foi presente, no tempo legal, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado Prisão Preventiva.

Já no Mindelo, a Polícia Judiciária, apreendeu, na sexta-feira, 01, na localidade de Chã de Cemitério, 16,6 gramas de Cocaína, distribuídos em 35 doses diferentes; alguma quantia em dinheiro e vários objectos de proveniência ilícita, e deteve, em flagrante delito, quatro indivíduos, residentes em Monte Sossego, sendo três do sexo masculino, naturais da ilha de Santiago, e um do sexo feminino, natural da ilha de Santo Antão, com idades compreendidas entre os 20 e os 40 anos, suspeitos da prática de crime de Tráfico de Estupefacientes.

A mesma fonte relata que os detidos foram presentes, no tempo legal, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detido e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado prisão preventiva a três e apresentação periódica a um dos detidos.