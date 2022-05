Suspeito de crimes de abuso e agressão sexual de menores fica em prisão preventiva

​A Polícia Judiciária (PJ) deteve no passado dia 18 de Maio, fora de flagrante delito, um indivíduo, do sexo masculino, de 49 anos de idade, por práticas de dois crimes de abuso e agressão sexual de menores.

Num comunicado, a PJ informou que esses crimes ocorreram em Janeiro e Abril de 2022, na cidade de Assomada, sendo as vítimas duas crianças de 11 anos de idade.

A operação foi realizada, através da Unidade de Investigação Criminal da Assomada (UICA), em cumprimento de um mandado do Ministério Público.

Ainda segundo a mesma fonte, a UICA, em cumprimento de um mandado do Ministério Público, deteve fora de flagrante delito, na cidade da Praia, um indivíduo, do sexo masculino, de 42 anos de idade, acusado de um crime de homicídio agravado.

A PJ indicou que o crime, ocorreu no passado dia 26 de Abril, na cidade de Assomada, no interior da residência da vítima, um indivíduo, do sexo masculino, de 51 anos. O suspeito que após o crime pôs-se em fuga para a cidade da Praia foi detido na capital do país, no dia 18 de Maio, com o apoio da Polícia Nacional, após várias diligências de investigação criminal efetuadas pela UICA.

A mesma fonte conta que os detidos foram apresentados no dia 20 de Maio às autoridades judiciárias competentes para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medida de coação pessoal, tendo-lhes sido aplicada prisão preventiva.