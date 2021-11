Hiacistas de Santiago aumentam preços no percurso Assomada-Praia mesmo com desaprovação da ARME

O percurso Assomada/Praia/Assomada passa a custar mais 50 escudos a partir de hoje passando de 250 para 300 escudos, mesmo com a desaprovação da ARME, conforme a tabela de preços fixada pelos condutores e proprietários de hiaces.

Os condutores e proprietários de hiaces que tinham adiado o aumento de 50 escudos no percurso Assomada/Praia e vice-versa prevista para vigorar a partir de 15 de Outubro após desaprovação por parte da Agência Reguladora Multissectorial da Economia (ARME), justificam este recuo com a nova subida do preço dos combustíveis.

Além dos combustíveis, os hiacistas lembram que as peças de carro e todos os produtos estão a subir de preço nos últimos meses e isso tem complicado os seus rendimentos, tendo em conta que têm custos com a manutenção e outras despesas com as viaturas.

Aquando do anúncio do Sindicado Nacional dos Condutores Profissionais (Sincop) sobre a entrada de nova tabela de preços no percurso Assomada/Praia e vice-versa, a ARME emitiu um comunicado desaprovando a fixação unilateral de novos preços de viagens interurbanas de passageiros.

No mesmo comunicado, a ARME estranha tal medida por “carecer de qualquer suporte jurídico e justificação económica” e informa que a nova tabela de preços não é de “cumprimento obrigatório” por parte dos passageiros.

“Na verdade, o Sincop, na sequência de vários encontros com a agência reguladora, sabe que cabe à ARME fixar os preços em referência, uma vez criados os mecanismos e instrumentos adequados para o efeito, nomeadamente o Regulamento Tarifário”, lê-se no comunicado.

O documento refere que o actual quadro legal precisa ser ainda revisto, para permitir a adequação dos estatutos da ARME com a legislação sectorial, tendo a instituição e a DGTR enviado ao Governo, para aprovação, uma proposta de revisão da lei.

“A ARME espera, a muito breve trecho, ver entrar em vigor esse novo diploma legal, o qual, com certeza, irá concluir o regulamento tarifário e a fixação dos preços dos serviços de transportes colectivos urbanos e interurbanos de passageiros, em moldes mais bem definidos”, assegura a ARME.

“Se ficarmos à espera até a aprovação da lei no parlamento vamos morrer de fome”, atiraram os condutores, que confirmaram à Inforpress a entrada a partir de hoje da nova tabela dos preços.

De acordo com a nova tabela, a partir de hoje, 01 de Novembro, Assomada/Praia e vice-versa e Praia/Assomada (Cruz de Picos) passam a ser 300$00, Assomada/Ribeirão Chiqueiro, Assomada/Variante São Domingos, Praia/Picos (Babosa a Chandregue) 250$00, Assomada/São Domingos 200$00, Assomada/Gudim e Praia/Órgãos 180$00, Assomada/Órgãos Pequeno 170$00, Assomada/Órgãos 150$00, Praia/São Domingos 130, Praia/Ribeirão Chiqueiro 80$00.