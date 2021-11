Governo e Agência Lusa assinam protocolo de cooperação

O Governo e a Agência Lusa assinam na tarde desta sexta-feira, 12, um protocolo de cooperação que visa a realização de estágios curriculares de alunos do curso de Comunicação Social nas Universidades ou estabelecimentos de ensino equiparados de Cabo Verde, em Portugal.

Segundo uma nota enviada pelo Governo, esse protocolo também visa capacitar as Rádios Comunitárias e aumentar as suas competências, assim como apostar na formação contínua de profissionais de comunicação social e participação em seminários e conferências internacionais.

Conforme a mesma fonte, através do presente protocolo ambas as partes acordam em promover, mutuamente, a partilha de experiências e de conhecimento, contribuindo para o desenvolvimento sustentado num regime de cooperação bilateral relativamente à actividade da comunicação social, e com as leis e legislações locais aplicáveis a ambas as partes, com o objectivo de promover uma informação noticiosa factual, rigorosa, independente, e credível assente em critérios de Serviço Público.

O acto de assinatura será rubricado pelo Secretário de Estado Adjunto do Primeiro Ministro, Lourenço Lopes e pelo Presidente do Conselho de Administração da Lusa, Joaquim Carreira que está em Cabo Verde para participar na 6.ª formação em jornalismo de agência, promovida pela agência cabo-verdiana Inforpress, em parceria com a Lusa, o instituto Camões de Portugal e o Governo de Cabo Verde.

Em declarações à agencia Lusa, Joaquim Carreira apontou que vai permitir aos alunos dos cursos de comunicação social "fazerem estágio primeiro aqui [em Cabo Verde] e depois passar por Portugal durante um período de três meses, sendo integrados nas várias editorias que nós temos dentro da agência Lusa".

Segundo Joaquim Carreia, a agência portuguesa pretende continuar o "relacionamento forte" com o Governo de Cabo Verde e "reforçar" a sua presença no arquipélago.

"Queremos continuar e reforçar a presença [em Cabo Verde]. A questão dos estágios é o reforço relativamente a parcerias do passado, que podem passar por outras áreas, como a parte tecnológica, multimédia, competências digitais. O caminho já vem de longe, estamos abertos, temos tido uma dinâmica excelente com Cabo Verde e é para continuar", garantiu.