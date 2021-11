Ministério Público ordena detenção do arguido indiciado da prática de VBG no Paúl

O Ministério Público informa que ordena a detenção do arguido indiciado da prática do Crime de Violência Baseada no Género (VBG), no concelho do Paúl, em Santo Antão.

Num comunicado, o Ministério Público informa que no âmbito da investigação de um auto de instrução, registado na Procuradoria da República da Comarca do Paúl, ordenou a detenção, fora de flagrante delito, de um indivíduo do sexo masculino de 54 anos de idade. Em causa estão factos susceptíveis de integrarem, por ora, o crime de violência baseada no género,previsto e punido pela legislação penal cabo-verdiana. Segundo o MP, efectivada a detenção, com a coadjuvação da Polícia Nacional, e submetido ao primeiro interrogatório judicial de detido, e em conformidade com o requerimento, foram aplicadas ao arguido as medidas de afastamento da casa de morada de família, proibição de contacto com a ofendida e apresentação periódica às autoridades policiais. O MP avisa ainda que o referido processo, que continua em investigação, permanece em segredo de justiça.

