​Oito detidos por VBG na Praia

O Ministério Público ordenou a detenção de oito indivíduos suspeitos da prática do crime de Violência Baseada no Género (VBG). Os últimos factos perpetrados contra as vítimas ocorreram entre os meses de novembro de 2021 e maio deste ano, em diversos bairros da cidade da Praia, comunicou hoje a PGR.

Em nota publicada hoje na sua página oficial, a Procuradoria Geral da República (PGR) refere que as detenções dos oito indivíduos do sexo masculino, com idades compreendidas entre 22 e os 32 anos, foram feitas fora de flagrante delito.

“Em causa estão factos suscetíveis de integrarem, por ora, vários crimes violência baseada no género, na sua forma agravada, previstos e punidos pela legislação penal cabo-verdiana”, lê-se no documento.

De acordo com a mesma fonte, submetidos ao primeiro interrogatório judicial e em conformidade com o requerimento do Ministério Público, foram aplicadas aos arguidos as medidas de coação de afastamento da casa de morada de família, proibição de contacto e aproximação das ofendidas e apresentação periódica às autoridades.