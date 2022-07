​Ministério Público anuncia detenção de 9 arguidos suspeitos de vários crimes sexuais contra crianças e VBG

O Ministério Público ordenou a detenção, na cidade da Praia, de nove arguidos suspeitos da prática dos crimes de abuso sexual de crianças, agressão sexual, importunação sexual e Violência Baseada no Género. Dois dos homens ficaram em prisão preventiva e aos restantes sete foram aplicadas apresentação periódica às autoridades, proibição de contacto e aproximação com a vítima como medidas de coação, anunciou hoje a PGR.

Num comunicado publicado esta tarde na sua Página na rede social Facebook, a Procuradoria-Geral da República (PGR) refere que as detenções dos indivíduos do sexo masculino, de nacionalidade cabo-verdiana, com idades compreendidas entre os 18 e os 53 anos, foram feitas fora de flagrante delito, no âmbito da investigação de doze (12) autos de instrução.

“Em causa estão factos suscetíveis de integrarem, por ora, os crimes de abuso sexual de crianças, agressão sexual, importunação sexual e violência baseada no género, previstos e punidos pela legislação penal cabo-verdiana”, lê-se na nota.

De acordo com a mesma fonte, ao arguido de 53 anos, indiciado da prática de um crime abuso sexual de crianças, perpetrada contra a própria neta de quatro anos de idade foram aplicadas como medidas de coação, apresentação periódica às autoridades, proibição de contacto e aproximação com a vítima.

Ao arguido de 51 anos, indiciado da prática de doze (12) crimes de abuso sexual de crianças, perpetrados contra 4 crianças (duas meninas e dois rapazes) com idades compreendidas entre os 5 e 7 anos de idade, foi aplicado como medida de coação prisão preventiva.

Também o arguido de 18 anos, indiciado da prática de nove (09) crimes de abuso sexual de crianças, perpetrada contra quatro (4) crianças com idade compreendida entre os 5 e 7 anos de idade, sendo uma irmã e três primas do arguido, ficou em prisão preventiva.

Aos restantes arguidos, indiciados da prática crimes de importunação sexual, abuso sexual de crianças, agressão sexual e Violência Baseada no Género foram aplicadas como medida de coação, apresentação periódica às autoridades, proibição de contacto e de aproximação com a vítima e apresentação periódica às autoridades.

De acordo com a PGR, os arguidos residem nos diversos bairros da cidade da Praia e os factos foram praticados em diversas datas.