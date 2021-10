​PJ detém três suspeitos de homicídio agravado e tentado, armas e VBG na Praia

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, entre os dias 28 de setembro e 05 de outubro, três indivíduos do sexo masculino, suspeitos da prática de crimes de homicídio agravado e tentado, armas e VBG, ocorridos nas localidades de Achada São Filipe e São Pedro, na Praia, anunciou a força policial.

Em nota emitida esta sexta-feira, 8, a PJ refere que no primeiro caso, um indivíduo de 35 anos, residente em Achada São Filipe, foi detido numa operação conjunta com a PN, por suspeita da prática de crimes de homicídio agravado, armas e VBG, cometidos contra a sua companheira, de 46 anos, que, na sequência de uma agressão com arma branca, faleceu ainda no local.

No segundo caso, segundo a mesma fonte, um indivíduo de 38 anos, residente em São Pedro, foi detido pela PJ, por suspeita da prática de crimes de homicídio tentado, armas e VBG, cometidos contra a sua companheira, de 31 anos, que terá sido agredida com arma branca, sendo socorrida por familiares e vizinhos que a transportaram para o hospital.

“Os detidos foram presentes, no tempo legal, ao Tribunal da Comarca da Praia, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo sido aplicado a ambos Prisão Preventiva”, lê-se.

De acordo com a PJ, um terceiro indivíduo do sexo masculino, de 23 anos, foi detido na terça-feira, 05 de outubro, suspeito da prática de crimes de homicídio e arma, ocorridos no passado dia 25 de setembro, no bairro de Quelém, Achada Santo António, Praia. A vítima, um indivíduo do sexo masculino, de 32 anos, foi alvo de um disparo mortal, na sequência de uma troca de tiros com um grupo formado por outros dois elementos, além do ora detido.

O suspeito, que foi detido no Aeroporto Internacional Nelson Mandela, quando se preparava para viajar com destino à Dakar, Senegal, foi presente ao Tribunal da Comarca da Praia, que lhe aplicou Apresentação Periódica na PJ e Interdição de Saída do País, como medidas de coação pessoal.