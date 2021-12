Há mais gente a procurar o Banco Alimentar

As necessidades por que passam as pessoas faz com que haja um aumento da procura dos serviços do Banco Alimentar. A afirmação é da presidente do Banco Alimentar de Cabo Verde, em declarações à Rádio Morabeza.

Ana Maria Fonseca Hopffer Almada diz que todos os dias há pessoas à porta do Banco Alimentar, em busca de alimentos. "Nós temos que nos convencer de que a situação está difícil. Não digo que há fome, porque é muito forte, mas há gente realmente sem alimentos, e podemos constatar isso facilmente. É só ir ao Banco Alimentar e ver a quantidade de pessoas, pôr essas pessoas a contar as suas histórias. Há grandes dificuldades e a falta da chuva veio agravar ainda mais a situação. As nossas delegações no interior Santiago também têm tido grandes dificuldades, e nós não estamos com capacidade de resposta. Para além dos parceiros, das empresas, não temos outros apoios substanciais", explica. A responsável reforça que o Banco Alimentar sobrevive à custa dos apoios das empresas, que agora estão fragilizadas. Ana Maria Fonseca Hopffer Almada refere que a pandemia trouxe grandes desafios. “E agora, com o aumento dos preços do IVA, toda esta situação, é com certeza um grande desafio para o Banco Alimentar. Vamos ter que fazer um grande esforço e tentar definir novas estratégias para conseguirmos ter recursos para darmos respostas às nossas necessidades, até porque agora, apesar de todos estes pesares, temos o aumento procura”, avança. Ana Maria Fonseca Hopffer Almada conta ainda que a pandemia impediu o Banco Alimentar de fazer campanhas de recolhas de alimentos nos supermercados.

