MpD considera que o NOSi, esta a desempenhar um importante papel

O Núcleo Operacional Para a Sociedade de Informação (NOSi), está a desempenhar um importante papel para o desenvolvimento de Cabo Verde. A afirmação é do Líder do MpD, em reação às declarações do PAICV, que considera que o NOSI está em retrocesso.

João Gomes, fez esta declaração hoje em conferência de imprensa, durante o balanço das jornadas parlamentares. "Se nós formos olhar para a situação do NOSi, quando o governo do MpD iniciou funções em 2016, tínhamos muita coisa para dizer, ou temos muita coisa para dizer. Para nós o importante que não há retrocesso algum, para nós o importante é que o NOSi existe, está a desempenhar um importante papel para o desenvolvimento de Cabo Verde, e estamos convictos que está num bom caminho, tem um papel fundamental e é desejo deste governo melhorá-lo cada vez mais, porque todos nós queremos que o NOSi preste um melhor serviço a Cabo Verde" explicou em conferência de imprensa na Assembleia Nacional. Sobre a obra do Hospital de Cabo Verde anunciada pelo Governo, João Gomes diz que está a ser desenvolvido um estudo para a construção daquela infraestrutura de saúde e afirmou que o início da obras será ainda neste mandato. “Pensar uma obra, passar da ideia para o papel, arranjar financiamento, leva anos. O Hospital de Cabo Verde, está em marcha na sua implementação, não na construção física que ainda não começou, mas na preparação de todas as condições necessárias para o arranque das obras. Quando vão arrancar eu não posso avançar, porque não tenho esta informação. Agora que aquele trabalho que é necessário fazer de programação, tudo aquilo que deve ser feito antes, está a ser feito, e para conforto do PAICV, e de todos os cabo-verdianos, teremos de certeza absoluta início das obras neste mandato ”, avança. A 2ª Sessão parlamentar de Dezembro arranca com o debate mensal com o primeiro-ministro. O Governo escolheu o tema: “Transformação digital e economia digital em Cabo Verde”. Para o debate com ministros, a bancada parlamentar do PAICV indicou a titular da pasta das Infra-estruturas, Ordenamento do Território e Habitação, Eunice Silva.

