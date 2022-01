MpD defende que dados do sector aéreo do último trimestre de 2021 são positivos

Os dados do sector aéreo do último trimestre de 2021, são bastante positivos. Posição defendida hoje pelo vice-presidente da bancada parlamentar do MpD, em conferência de imprensa de balanço das jornadas parlamentares.

Luís Carlos Silva diz que o aeroporto do Sal ficou a 50% dos voos que tinha em 2019.

"Os dados que nós temos do sector aéreo do último trimestre de 2021, mais particularmente o mês de Dezembro, são muito motivadores, e são muito positivos. Quase que começamos a aproximar-nos dos dados de 2019. O aeroporto do Sal por exemplo, ficou a cerca de 50% do que tinha do resultado de 2019. O aeroporto de Boa Vista já começa a operar com 20 voos semanais, portanto, nós temos aqui uma realidade que começa a ser muito positiva e acreditamos que tudo isso também deriva da qualidade de gestão que se fez da pandemia" explica.

Relativamente ao debate da Conta Geral do Estado do ano de 2018, Luís Carlos Silva avança que houve algumas recomendações por parte do Tribunal de Contas.

“No ano de 2018 tivemos 31 recomendações, portanto reduzimos em dois o número de recomendações, mas temos várias recomendações que são repetidas, e porque que são repetidas, são recomendações que muitas vezes dependem de alterações legislativas, dependem de criação de plataformas digitais, para poder dar resposta às recomendações do Tribunal de Contas. Irão existir sempre recomendações porque, as perspectivas são diferentes, de quem está a executar, ou de quem está a fiscalizar, têm preceptivas diferentes", avança.

A Sessão Ordinária da Assembleia Nacional arranca amanhã e decorre até 28 de Janeiro.