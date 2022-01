PAICV defende que falta de voos domésticos está a estrangular a economia das ilhas

Um dos grandes entraves ao desenvolvimento económico de Cabo Verde é a escassez de ligações aéreas domésticas e os elevados custos de transportes domésticos e internacionais. A afirmação é do porta-voz da Bancada parlamentar do PAICV, Walter Évora, que falava hoje durante a conferência de imprensa de balanço das jornadas do seu partido.

Walter Évora diz que a falta de voos domésticos está a estrangular a economia das ilhas.

"Há cerca de dois anos que Cabo Verde tem apenas um avião para fazer a ligação entre as sete ilhas que têm aeroportos. As ilhas como Boa Vista, São Nicolau, Maio, têm cerca de dois anos com apenas dois voos por semana, o que tem causado grandes prejuízos à economia dessas ilhas. Ilhas como o Fogo, que tem um grande potencial turístico e que é uma ilha muito procurado para excursões de turistas que visitam as ilhas do Sal e da Boa Vista, não consegue ter esse importante factor para alavancar o seu turismo porque não há ligações do Sal e Boa Vista como existia antigamente " explica

Sobre a Conta Geral do Estado do ano de 2018, que será apreciada no Parlamento, Walter Évora considera que existe um conjunto de irregularidades.

“Há um conjunto de violações de vários dipositivos da Lei de enquadramento orçamental. Não temos contas por exemplo da Direcção Geral do Património do Estado, houve utilização indevida de receitas consignadas, os erros e omissões atingiram valores elevados nas contas de 2018. Houve pagamentos indevidos feitos por alguns ministérios em 2018, houve aquisições públicas que deveriam ser submetidas ao visto prévio do Tribunal de Contas, que não foram. As contas de 2018 vêm confirmar o aumento do stock da dívida pública cabo-verdiana e também o elevado nível de despesas de funcionamento do Estado”, avança.

O porta-voz da Banca parlamentar do PAICV, Walter Évora, termina dizendo que para além dessas irregularidades, de 2016 a 2018, houve várias prescrições de contas, nomeadamente da Câmara Municipal da Praia.