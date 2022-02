Trabalhadores da EHTCV anunciam greve de três dias com início a 09 de Fevereiro

Os trabalhadores da Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde (EHTCV) agendaram uma greve de três dias com início a 09 de Fevereiro, para protestar contra a não aprovação e implementação do sistema organizado de carreiras e salários.

A informação é avançada através de uma nota do Sindicato dos Transportes, Telecomunicações, Hotelaria e Turismo (SITTHUR), endereçada ao Conselho de Administração da escola, datada de 01 de Fevereiro, e que foi distribuída também à imprensa.

De entre as reivindicações constam ainda a integração dos trabalhadores na carreira de “forma justa”, corrigindo e compensado os mesmos pelos anos de estagnação na tabela salarial actual

O sindicato está também a exigir “tratamento de respeito e consideração” para com os trabalhadores bem como para as hierarquias e suas atribuições.

De acordo com uma fonte da Escola, desde o início do funcionamento do estabelecimento, há 11 anos, não existe Plano de Cargos Carreira e Salários (CCS) sendo que cada trabalhador ganha conforme o presidente quer, ou seja, mesma função, mesma categoria, salários diferentes.

Denunciam ainda uma relação familiar na gestão da escola, salientando que a instituição anda “de mal a pior”.

A greve, de acordo com o documento, deve ter início às 8:00 do dia 09 de Fevereiro, quarta feira, e o término está previsto para às 8:00 do dia 11.

Deverá afectar todos os departamentos e serviços e abranger todas as categorias de trabalhadores.