Congresso da UNTC-CS para o dia 9 de Março é uma farsa e Fraude - Eliseu Tavares

O congresso da UNTC-CS, agendado para o próximo dia 9 de Março, é uma farsa e uma fraude defende o Presidente do Sindicato da Indústria, Serviços, Comércio, Agricultura e Pesca (SISCAP) e presidente da Plataforma sindical “Resgatar e Unir a UNTC-CS”, Eliseu Tavares, que falava esta manhã em conferência de imprensa, na cidade da Praia.

Eliseu Tavares diz que na ordem do dia do congresso da Central sindical estão apenas dois pontos, com o intuito de reeleger a Joaquina Almeida como secretária-geral da UNTC-CS.

“Na ordem do dia deste congresso estão apenas análise da evolução sociopolítico sindical e laboral do país, e a eleição dos órgãos da UNTC-CS. Só por esta insólita agenda vê-se que o que a secretária-geral pretende é, simplesmente, realizar a sua reeleição, isto porquê? Porque ela tem contas por prestar, contas várias. Ela foi obrigada a realizar o Conselho Nacional no dia 23 de Novembro, obrigado pelo tribunal, e neste Conselho Nacional ela resolveu preparar o golpe excluindo a maior parte dos sindicatos e dos conselheiros”, avança.

Eliseu Tavares explica que tanto o SISCAP como o STIF têm estado a pagar as suas quotas, mas que, infelizmente, não são chamados para participar em nenhuma actividade da central sindical a que pertencem.

"Nenhum sindicato foi chamado para dar parecer em relação a assuntos importantes que movem com a vida dos trabalhadores, durante todo esse tempo, infelizmente. E já agora, nós queremos alertar as autoridades que, na verdade, a senhora não tem legitimidade para representar os trabalhadores, assim como ela diz. Porque os Sindicatos que constituem a plataforma, que são a maioria dos verdadeiros Sindicatos da UNTC-CS, têm de longe mais associados do que a própria UNTC-CS. A maior parte dos sindicatos, os mais fortes em termos de associados, na verdade não são chamados, e a sua voz não é ouvida. Portanto, por tudo isso, nós queremos aqui e agora apelar às autoridades no sentido de não participarem nessa fraude, de não participarem neste assalto que se pretende concretizar no dia 9 de Março", explica.

O presidente da plataforma “Resgatar e Unir a UNTC-CS”, avança que foi entregue aos tribunais uma providência cautelar no sentido de impedir a realização do congresso da UNTC-CS, agendado para 9 de Março.