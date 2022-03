Cinzas: Vendedeiras dizem que procura pelos produtos “é boa” mesmo sem tolerância de ponto

Vendedeiras do mercado municipal da Praia disseram hoje que tiveram e continuam a ter “boas vendas” dos produtos alimentares da festa de Cinza, apesar da pandemia da covid-19 e de não haver tolerância de ponto.

Abordadas pela Inforpress, algumas vendedeiras do mercado municipal do Platô consideraram que não obstante as condições impostas pelo Governo para o combate da pandemia da covid-19 o movimento tem sido “bom”, tendo admitido que os preços não se alteraram.

No entanto, hoje muitas barracas eencontram-se fechadas, já que as vendedeiras preferiram ficar em casa e realizar aquilo que é uma tradição da ilha de Santiago, Cinzas em família.

Segundo Tereza, que diz estar a vender neste dia porque não “festeja Cinza”, as vendas estão “ótimas”, devido à “grande procura” pelos produtos, ao mesmo tempo que garantia que os preços se mantiveram.

Por sua vez, Filomena, que adiantou que depois das vendas irá preparar o seu almoço para família, frisou que é “bom” o movimento, mas ontem foi “melhor ainda”.

“Mas, também não há festa, não é, as pessoas estão no trabalho, e muitos aguardam o final de semana para conviverem mais e melhor com a família”, considerou a comerciante.

No próprio dia da Cinza, adiantou também a vendedeira Ganda à Inforpress, a procura pelos produtos é “mais fraca”, mas ainda assim conseguem fazer ter “boa venda”, embora na terça-feira, 01, tivesse havido “muito mais procura”.

Sobre o encerramento de várias barracas de venda, disse algumas vendedeiras estão com a família a preparar o almoço de Cinza e que outras vão para o interior da ilha, onde a tradição é “ainda mais forte”.