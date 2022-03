Um em cada dez doentes não completaram o tratamento da tuberculose

Pelo menos 10% das pessoas diagnosticadas com tuberculose em Cabo Verde abandonaram o tratamento nos últimos cinco anos, apesar “dos enormes avanços registados”. Em causa, para além de algumas questões ligadas à saúde, estão aspectos sociais, como uso de drogas e alcoolismo, disse hoje o director do Serviço Nacional de Prevenção e Controlo de Doenças.

Carlos Brito falava à imprensa, em São Vicente, à margem das actividades realizadas pela delegacia de saúde local, no âmbito do Dia Mundial da Tuberculose, que hoje se assinala.

“Também precisamos continuar a trabalhar a nossa capacidade de garantir o acompanhamento dos doentes, para que eles possam fazer o tratamento do princípio ao fim. É verdade que muitas vezes essa impossibilidade de fazer o tratamento desde o princípio até ao fim não se prende com questões ligadas à saúde. Muitas vezes está associada a fenómenos sociais, nomeadamente alcoolismo e uso de drogas que interferem nessa capacidade de garantir a continuidade do tratamento”, explica.

O responsável de saúde explica que o país tem registado um decréscimo de casos de tuberculose, com uma taxa de incidência de 40 por 100 mil habitantes em 2021, muito por causa dos meios de diagnóstico e tratamento eficazes que existem, assim como as condições sociais e económicas das pessoas que melhoraram nas últimas décadas. Neste momento, segundo diz, a taxa de adesão ao tratamento é de 85%. No ano passado foram notificados 175 casos da doença.

“No entanto, nós precisamos, do ponto de vista do sector da saúde, de melhorar e de continuar a investir para se poder ter melhor acesso, não a nível geográfico, através de outras formas a nível social, psicológico, económico que devem existir para permitir as pessoas dirigirem aos serviços de saúde”, refere.

Sobre os óbitos, Carlos Brito explica que continuam a existir, mas a taxa é muito baixa, apesar de não avançar dados concretos. De acordo com a mesma fonte, os doentes que abandonam o tratamento e os que não foram diagnosticados, eventualmente terão maior probabilidade de óbito.

Apesar da pandemia da COVID-19, o responsável assegura que a tendência de diminuição da incidência da tuberculose em Cabo Verde manteve-se.

A tuberculose é uma doença infecciosa que afecta principalmente os pulmões. Esta infecção pulmonar causa sintomas como febre, tosse, expectoração, perda de peso, dor no peito, entre outros. O tratamento antibiótico deve ser administrado pelo menos entre seis a nove meses.