PM diz que presença de médicos radicados nos EUA permite alargamento do leque da capacidade de intervenções na saúde

O primeiro-ministro disse esta segunda-feira que a presença de médicos cabo-verdianos radicados nos EUA permite o alargamento do leque da capacidade de intervenções na saúde no país.

Ulisses Correia e Silva falava à imprensa momentos após um encontro com os integrantes da missão no Palácio do Governo.

Conforme considerou, a missão dos médicos no país é uma iniciativa muito meritória, já que existe nos EUA, uma associação com muita representação de médicos cabo-verdianos, especialistas em diversas áreas da medicina, onde também há médicos americanos.

“O facto de estarem aqui em Cabo Verde realizando actos cirúrgicos é extremamente importante. Permite que alarguemos o leque da capacidadede intervenções na saúde aqui em Cabo Verde. Hoje através da telemedicina e quanto mais avançada for teremos possibilidade de à distância fazer acções”, disse.

O governante informou ainda que os médicos estão disponíveis para virem mais vezes a Cabo Verde.

“Isso quer dizer que a nossa capacidade em termos de recursos humanos irá aumentar significativamente quando a aumentarmos também para a diáspora extremamente e altamente capacitada”, observou.

Ulisses Correia e Silva disse se tratarem de médicos e profissionais de diversos Estados dos Estados Unidos da América, “bem colocados, com um elevado nível de experiência, de capacidadee de especialização”.

“Estar entre um ou dois dias com quadros altamente qualificados é uma grande vantagem porque há transmissão de conhecimento directo, experiências, práticas. Depois, estando eles sempre disponíveis, ganhamos como isso. No fundo é ver Cabo Verde como muito mais do que as dez ilhas”, finalizou.

Constituída por 26 médicos, a delegação encontra-se em Cabo Verde no âmbito do primeiro Programa de Intercâmbio Científico e Cultural, que decorre de 01 a 09 deste mês e tem agendado, ainda para esta terça-feira, uma conferência onde serão debatidas e discutidas várias áreas de cooperação.

O programa desta missão destina-se a reunir os membros desta Associação com os colegas médicos cabo-verdianos com o objetivo de trocar experiências, em termos da prática da medicina e os desafios dos serviços de saúde em Cabo Verde, para além de programas de emersão clínica, designadamente hérnia e cirurgia laparoscópica no Hospital Dr. Agostinho Neto; Cirurgia de catarata, no Hospital Dr. Batista de Sousa; Laparoscopia ginecológica e distúrbios do assoalho pélvico HAN; Saúde mental violência sexual, violência doméstica e abuso e dependência química.