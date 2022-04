Governo e CMP alinham perspectivas de retoma do PRRA na capital

O governo e a Câmara Municipal da Praia perspectivam a retoma e conclusão das obras do Programa de Requalificação, Reabilitação e Acessibilidade (PRAA) na capital. Obras custarão cerca de 200 mil contos.

“Neste momento, o que tratamos neste encontro, foi precisamente este aspecto, como dar continuidade, retomar e concluir essas obras. Ronda os 200 e tal mil contos, no seu todo, são obras importantes aqui para o município da Praia e que de facto fazem falta aos munícipes e ao município”, disse à imprensa o presidente da CMP, após um encontro com a ministra de Estado e ministra da Coesão Territorial e a ministra das Infraestruturas, do Ordenamento do Território e Habitação.

Francisco Carvalho frisou que a autarquia sempre teve a consciência da necessidade e importância da retoma e da conclusão dessas obras. Entretanto, referiu que não havia como concluí-las porque não foram projectadas e não tinha um orçamento definido para as mesmas.

“Não tínhamos dinheiro para essas obras, então neste momento há esta possibilidade sim, através do governo, de se dar continuidade às obras e concluí-las”, afirmou.

Por sua vez, a ministra de Estado e ministra da Coesão Territorial, Janine Lélis, referiu tratar-se da requalificação de muitos bairros como Safende e Achada Grande Trás visando impacto positivo na vida das pessoas.

“O compromisso do governo em relação ao PRRA tem a ver com o financiamento, porque a execução propriamente é feita pelas Câmaras. Se é verdade que as obras estiveram paradas um pouco por todo o lado por causa da pandemia, não é menos verdade que depois conseguiu-se uma forma e uma engenharia financeira que permitiu a retoma destas obras”, pontuou.