Tribunal decreta apresentação periódica e proibição de contacto com as vítimas para 5 suspeitos de crime sexual contra crianças e VBG

O Tribunal da Comarca da Praia decretou apresentação periódica e outras medidas de coação que implicam proibição de contacto e aproximação com as vítimas a cinco homens acusados de crimes sexuais contra crianças e violência baseada no género (VBG).

Segundo um comunicado do Ministério Público, os suspeitos foram detidos fora de flagrante delito, no âmbito da investigação de sete autos de instrução, registados na Procuradoria da República da Comarca da Praia. Os suspeitos, todos homens, têm idades compreendidas entre os 30 e os 46 anos. Efectivadas as detenções, com a coadjuvação da Polícia Judiciária e da Polícia Nacional, e submetidos ao primeiro interrogatório judicial, foram aplicadas aos arguidos as medidas de coação de interdição da saída do território nacional, proibição de contacto e aproximação com as vítimas, apresentação periódica às autoridades e afastamento da casa de morada de família. Os referidos processos, segundo o Ministério Público, continuam em investigação, permanecem em segredo de justiça.

