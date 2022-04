Agente da PN detido sob suspeita do crime de VBG

Um agente da Polícia Nacional, de 40 anos de idade, foi detido em Santa Cruz, suspeito de Violência Baseada no Género.

De acordo com um comunicado do Ministério público, a detenção do agente policial ocorreu fora de flagrante delito, no âmbito da investigação de autos de instrução.

A detenção foi efectivada com a coadjuvação da Polícia Judiciária e da Polícia Nacional, tendo o suspeito sido submetido ao primeiro interrogatório judicial e em conformidade com o requerimento do Ministério Público.

Foi aplicado ao arguido a medida de coação de proibição de contacto com a vítima, contra a vontade da mesma, em cumulação com o afastamento da casa de morada de família.

O referido processo, que continua em investigação, encontra-se em segredo de justiça, segundo a mesma fonte.