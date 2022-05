​ERIS manda retirar do mercado cosméticos com substância cancerígena

A Entidade Reguladora Independente da Saúde (ERIS) mandou retirar do mercado nacional todos os cosméticos das marcas Real Natura, Salon Line e Gota Dourada, por possuírem ingredientes proibidos, na sua composição.

Essa informação foi avançada hoje, à RCV, pelo presidente do Conselho da Administração da ERIS, Eduardo Tavares.

Essas marcas de cosméticos são muito utilizadas no país, pelas mulheres, pelo que Eduardo Tavares explicou que a ERIS já emitiu uma circular informativa aos operadores económicos do sector cosmético, a informar da proibição da venda desses produtos cuja composição contém uma substância cancerígena.

No caso do incumprimento dessa ordem por parte dos operadores económicos, a ERIS promete agir em conformidade com a lei. “Acreditamos que os operadores económicos no sector da cosmética irão cumprir as directivas da circular informativa, e nas próximas semanas, já está programado, os inspectores da ERIS farão no terreno a fiscalização necessária para averiguar se esses produtos já foram retirados do mercado”.

O presidente da ERIS aconselha as pessoas que suspendam o uso dessas marcas de cosméticos sob pena de porem em causa a sua própria saúde.